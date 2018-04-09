藍營投縣議員、鄉鎮長提名公布 部分選區再等等

2018-04-09 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨13鄉鎮市長、各區縣議員提名人選，縣黨部下午公布，以「現任優先、婦女保障、實力原則」進行審核，鄉鎮市長提名南投市等8鄉鎮市，縣議員部分則有南投、信義、平地住民暫緩公布，南投區主要是因現任曾振炎的助理費官司問題未定，將等檢方有處分動作後再提名。

國民黨南投縣黨部下午公布的8個鄉鎮市長提名人選，現任獲徵召的有南投市長宋懷琳、仁愛鄉長江子信，其他6鄉鎮長提名人選為：草屯鎮簡景賢、水里鄉陳中明、竹山鎮蔡宜助、鹿谷鄉許素霞 、國姓鄉邱美玲、魚池鄉黃馨瑩。6名被提名的鄉鎮長人選中，現任議員就佔了4人，分別是簡景賢、蔡宜助、許素霞和邱美玲。

縣議員部分，則有南投區、信義區和平地原住民不在此波公布名單之列，其中南投區主要是因現任議員曾振炎助理費官司案還在偵辦，等偵辦終結有處分動作後，再決定提名人選。信義鄉和平地原住民則人選還在協調中。

此波提名名單如下：第二選區（草屯、中寮）提名李洲忠、簡峻庭、唐曉棻；第三選區（集集、水里、信義魚池）陳淑惠、謝明謀、蕭志全；第四選區（竹山、鹿谷）提名何勝豐、黃東灝，報准游顥、蔡易呈；第五選區（埔里、國姓、仁愛）潘一全、王彩雲、林芳伃，報准黃世芳，報備戴世詮；第八選區（仁愛山原）提名廖文賢。

提名人選多為現任議員，包括正副議長何勝豐、潘一全，除提名外，另有報准和報備的人選，報准的游顥、黃世芳，報備的則為戴世詮。而提名新人中，第二選區的唐曉棻是前縣議員林昆熠的妻子，被認為是實力強的黑馬。