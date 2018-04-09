新北選輸英德下台？ 陳菊：不希望有人散布失敗主義

高雄市長陳菊9日北上勸進蘇貞昌出征新北市，雙方閉門會談將近50分鐘，兩人會後一同受訪，蘇貞昌表示自己「願意慎重考慮」。（記者黃耀徵攝）

2018-04-09 15:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨傾向徵召前行政院長蘇貞昌參選新北，引發挺游的其他派系不滿，正國會立委高志鵬更重話嗆若民進黨年底丟新北，黨主席蔡英文、行政院長賴清德都要下台。對此，將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今受訪表示，「不希望黨中央、或是有人散布這種失敗主義」，大家都了解新北這一戰很艱困，但要非常有信心，該承擔的責任，沒人會逃避，正因如此，要最強的人出馬，一起加油努力。

陳菊及民進黨選對會召集人林錫耀今下午赴超越基金會，拜會勸進蘇貞昌選新北市長，蘇貞昌會後受訪也鬆口，願意慎重考慮參選新北。

媒體詢問蘇貞昌，蘇曾在2010年講過，不會選新北市第3次，蘇貞昌還未回覆，陳菊即代答表示，所有有責任的人，是沒有選擇的時間與空間，「我也老早期盼我能回鄉下種菜」，但這樣的美好夢想，最近也不能實現。所以她認為對台灣有責任、面對改革艱困下，很難用個人做考量，我想台灣社會不允許他，不是用個人考量，而是對社會、對新北市的考量。

媒體問，此舉是否為新蘇系結合，力抗正國會？陳菊則說，她認為今天要先討論台灣利益，以及對社會的責任，若只是思考派系，這樣的方式不能擔任這樣責任，「我覺得要去考量，派系是最小的問題」。

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