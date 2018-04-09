讓新北超越再超越！陳菊力勸、蘇貞昌允慎重考慮

高雄市長陳菊今天（9日）北上勸進蘇貞昌出征新北市，雙方閉門會談將近50分鐘，兩人會後一同受訪，蘇貞昌表示自己「願意慎重考慮」。（記者黃耀徵攝）

2018-04-09 15:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊及民進黨選對會召集人林錫耀今下午赴超越基金會，拜會勸進前行政院長蘇貞昌選新北市長，3人會談約50分鐘。蘇貞昌會後表示，基於對民進黨、對新北市，他知道他不能放著不管，他願意慎重考慮參選新北。

蘇貞昌會後表示，他跟菊姊一樣，「一聽到台灣有需要、聽到人民有需要，我們就會跳出來」，他對新北有很深的感情，對市民滿滿感恩，他知道年底選戰非常重要，非常艱難；陳菊代表黨中央告訴他，希望這重責大任他來扛，他知道這很辛苦不簡單，但他基於對黨、對新北市，他知道他不能放著不管，所以他願意慎重考慮。至於何時會有正面答覆？蘇貞昌說，若一有結果，一定會向黨中央報告，向大家報告。

陳菊會後受訪表示，他今天來拜訪老朋友，是銜著黨主席蔡英文與選對會對於這次新北市選戰，對於新北市人選到現在都還沒出場，很多支持者非常焦慮，她今天代表選對會特別拜訪蘇院長；這場年底選戰，很多新北市民高度期待，台灣社會也高度關注，今天徵求蘇院長意願，非常期待蘇院長在最重要關鍵，出來跟我們一起努力，並肩作戰。

陳菊也說，選對會這些日子來，針對有意參選者，包括外部、民進黨內部許多不同民調，已經做了很多理解，「我們認為，需要一個最強的人，在最重要關鍵，扮演承擔民進黨在新北市這場選戰。」

陳菊說，蘇貞昌在美麗島事件時是她的辯護律師，民主之路一路走來很艱辛，現在的民主選戰，關係到台灣民主深化及堅持改革的理想能否持續，這場選戰非常重要，剛剛她講了很久，請蘇院長一定要考慮。

陳菊說，如果是為了個人，蘇大概是沒有意願，她當然再三遊說，蘇最後是說他會來思考，沒有立即答應。她說，她也知道這場選戰，對民進黨的重要性，對蔡英文總統及賴清德院長，是非常嚴格的期中考，所以她特別請求蘇院長一定要幫忙。剛剛她讓大家（媒體）等了很久，因為她也必須花很多功夫，遊說蘇院長，表達我們要求、請求最強的人選，能夠在這次選戰中，請求他，慎重思考。

陳菊說，蘇院長過去在新北市執政8年，她自己當12年的市長，很清楚蘇院長以前在新北市有亮麗成績，有很多建設新北市還津津樂道，最重要的是很多市民對蘇的信任和懷念，民進黨剛好有機會第二次執政，如果讓蘇院長在這麼重要階段，與新北市民一起努力，在蘇院長領導之下，讓新北市「超越再超越」，台灣社會也是高度關懷，因此特別拜託蘇院長勉為其難，再三考慮。

陳菊說，民進黨所有參選都是非常優秀，民進黨選對會對外面民調也做了很多功課，才會要求來希望徵求蘇院長意見。她說，每個參選人都有其堅定支持者，但民進黨有很好傳統，黨中央做一個決定，全黨就會一致，大家都知道，新北市這場選戰重要性，也非常艱難，相信蘇院長「遇強會更強」，無論如何請他再三考慮。

相關影音