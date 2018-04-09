中市議會開2天臨時會 藍綠陣營都有異見

議長林士昌（左一）裁決依原議程召開臨時會，議員何敏誠（左五）拍桌大罵，不能強行通過。（記者黃鐘山攝）

2018-04-09 15:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府與德國公司簽署投資MOU惹議，國民黨市議會黨團連署要求召開臨時會，市議會程序委員會今日討論，綠營質疑不應為單一提案開會2天，藍營則要求開5天，議長林士昌惟恐節外生枝，裁決依原議程16、17日召開臨時會。

市府與德國霍夫曼諮詢公司簽署海水採礦聯合開發投資合作備忘錄案，遭批行政過程草率，市議會國民黨團以市府事前沒有嚴謹審查把關，又不願提供相關資料為由，連署要求召開臨時會，並進行專案報告。

林士昌今天召開程序委員會討論臨時會議程，國民黨議員楊正中表示，臨時會開個2天太草率，應增加到五天議程才夠，並提出虐嬰、花博門票銷售數量、肉品市場遷移、區公所行政中立等4個專案報告。

民進黨議員何敏誠則說，國民黨團3月16日提案要求召開臨時會，目前已超過10天法定期限，質疑程序有瑕疵，也浪費公帑和議事效率；民進黨議員何文海附和說，臨時會和25日的定期會相差沒幾天，建議定期會前2天開臨時會。

藍綠議員各抒己見，林士昌則說，是針對國民黨團連署召開臨時會，並表示等定期會再安排楊正中的專案報告，裁決依原定議程通過，16、17日召開臨時會；何敏誠見狀，憤而拍桌大罵，不能強行通過，並與林士昌短暫相互叫罵。

民進黨團事後也發表聲明表示不滿，批評國民黨無理取鬧、議長不尊重綠營議員發言權，強行通過決議，違反議事規則，同時只為單一提案召開為期2天的臨時會，勞師動眾，浪費公帑，無法向廣大市民交待。