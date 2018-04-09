國民黨設募款餐會推動小組 促5地方黨部快「斷奶」

為了促使地方自籌經費，國民黨中央日前成立「募款餐會推動專案小組」。（資料照）

2018-04-09 14:52

〔記者施曉光／台北報導〕目前靠舉債度日的國民黨，除了黨中央被「大掌櫃」行管會主委形容為「窮得快被鬼抓去」，原本今年2月1日起應該自行籌措黨務經費的地方黨部，迄今仍有許多黨部無法「斷奶」，為了促使地方自籌經費，黨中央日前成立「募款餐會推動專案小組」，並下令目前還在接受黨中央財務支援的嘉義縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣、屏東縣等5個地方黨部，優先執行賣餐券募款計畫。

黨內人士指出，辦餐會、賣餐券有多重功能，除了幫助地方黨部經費有著落，減輕原本就為苦於借貸度日的黨中央負擔，也可以凝聚黨員幹部向心力，黨籍參選人還可以到餐會現場發表理念，對年底9合1選舉有一定幫助，未來可能定期每一季或每半年舉辦一次，並考慮按立委選舉區來辦理。

過去國民黨家大業大，數十年來各地方黨部運作經費與人事開銷費用，全由黨中央挹注，如今由於被財務壓得喘不過氣，規定2月1日起除由中央支薪派任的書記長、一組總幹事薪水以及按縣市大小定額撥付12萬到18萬元不等的一般業務費外，中央都不再提供經費，但嘉義縣、嘉義市、屏東縣、雲林縣、彰化縣等5個黨部，迄今仍得靠中央幫忙買單，才能順利推動黨務。

黨內人士指出，新制實施2個月來，已經出現財務好的黨部，黨務愈來愈強，財務愈弱的黨部，黨務就愈來愈萎縮的現象，一些藍營長期在野的地方，「吸不到奶水」，黨務愈來愈萎縮，財務必須依靠中央幫忙支應，屏東縣黨部最近為了自食其力，就舉辦規模200桌的募款餐會，當地每名黨代表各自認養一桌，每張餐券賣2千元，每桌進帳2萬元，扣除每桌成本4、5千元，結餘達200多萬元。

黨中央黨務工作會議日前決定成立「募款餐會推動專案小組」，並開過專案會議，由副秘書長杜建德負責督導，要求嘉義縣等黨部比照屏東縣黨部辦理，並成立專案小組推動募款餐會工作，無論桌餐、便當或自助餐型式皆可，黨中央則負責輔導地方黨部合乎政治獻金法與選罷法相關規定，除了組發會，考紀會與行管會分別提供法律諮詢以及指導政治獻金管理。

黨內人士坦言，藍營向來「臉皮較薄」，過去不習慣也不好意思開口，向別人推銷餐券，但如今走到這般田地，必須要轉型，既然那些地方黨部主委、幹部臉皮薄，不好意思開口，黨中央只好推著他們前進。