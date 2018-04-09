英國脫歐 總統：盼進一步提升台英雙邊關係

2018-04-09 13:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午接見「英國國際貿易部主管投資副部長史徒華（Graham Stuart）」，期待未來台英之間能有更密切深入的交流，拓展更多合作機會，強化夥伴關係。

總統致詞時表示，台灣和英國有著深厚的友誼，兩國間的對話和交流也越來越密切。去年華航恢復了直飛倫敦的航班，讓台北跟倫敦之間的互動跟交流更加便利。現在，台英互訪人數將近10萬人次，英國更是台灣學生海外留學、遊學的第二大國家。此外，台灣也和劍橋、牛津等優秀大學合作推動獎學金計畫，希望讓兩國優秀青年能有更多的交流互訪機會。

談及台英經貿互動，總統指出，她常在總統府接待來自英國的訪賓，尤其對於鐵道工業、再生能源及「5+2創新產業」等領域，經常有來自英國的朋友探尋參與投資的可能。

總統進一步指出，過去一年來，台灣和英國之間的經貿來往持續成長，英國是台灣在歐洲最大的投資目的國，也是台灣在歐洲的第三大投資夥伴。而去年年底在倫敦舉行的「台英經貿諮商會議」中，雙方也已經宣布，將在農業、再生能源及金融服務等3項產業，成立新的固定對話機制，強化雙方經貿交流。

總統認為，台灣和英國擁有長期的互利夥伴關係，英國現在正在積極準備脫歐後，和重要貿易夥伴建立新的貿易關係，相信這將是台灣進一步提升雙邊關係的機會，也將為彼此帶來更多潛在的商機。她也舉例，特別是在綠能科技和智慧城市方面，無論是從2006年就開始的「台英再生能源圓桌會議」，或是前幾天剛圓滿完成的「第二屆台英智慧城市論壇」，雙方都進行了非常深入的討論，也具有一定的合作基礎。期待未來台英能有更密切、更深入的交流，拓展更多合作機會，強化夥伴關係。