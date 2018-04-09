前悠遊卡公司發言人林筱淇回鍋柯團隊 任北市府副發言人

2018-04-09 13:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人懸缺多時，今確定將由柯文哲競選時期發言人、前悠遊卡公司發言人林筱淇接任。外界關注是否為年底選舉佈局，林筱淇表示，只是剛好自己博士班學業進入尾聲，不需要跟選舉做過多的連結。

台北市政府發言人劉奕霆表示，前副發言人陳思宇升任北市府觀光傳播局局長一職後，副發言人懸缺迄今，目前議會開議在即，柯市長為強化協助媒體服務及對外發言工作，經徵詢多位人選，確定由林筱淇出任副發言人一職，未來將會協助市府發言人劉奕霆對外說明市府各項重大政策。

林筱淇上午受訪，她表示2014年柯文哲當選後，仍與柯保持聯繫，但當時為打選戰中斷博士班學業，現在接近尾聲，而市府有副發言人職缺，自己的專長和工作經驗能幫忙分攤，所以決定接任，未來會負責媒體溝通。

由於林筱淇擔任悠遊卡公司發言人時，因發行波多野結衣悠遊卡與一部分議員鬧得不愉快，會否影響之後府會關係。林筱淇表示，與議員的關係是長久經營，不會因為一個事件受到影響，大部分議員對她都蠻友善的，看到會聊天打招呼。

劉奕霆指出，林筱淇目前是中興大學企業管理博士候選人，之前在柯選舉期間，擔任過發言人職務，跟柯有一定默契，之後也曾擔任過悠遊卡公司發言人，對於市政議題和行政作業並不陌生，由她擔任台北市政府副發言人，將可協助他對外說明市府政策。