共諜取消退休俸 立院初審過關送朝野協商

立法院內政委員會9日審查民進黨立委陳其邁版「國家安全法增訂第5之2條草案」，內政部次長花敬群（左一）出席逐條審查。內政委員會初審過關，須送朝野協商。（記者劉信德攝）

2018-04-09 13:00

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會今審查民進黨立委陳其邁版「國家安全法增訂第5之2條草案」，從嚴規範無論在職、退休軍公教人員涉共諜案而判刑定讞者，不但喪失月退俸，並追繳至犯罪時已領退俸。但國防部、銓敘部均參考現行條文，建議依刑期輕重酌給部分退俸，民進黨立委管碧玲質疑，出賣國家還要區分刑期，這是在搞什麼？還一度憤而拍桌抗議。

現行「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，只要官兵服役期間，違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」所規範的共諜罪，因而被判處有期徒刑且未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格。但在除役後才判刑定讞，或除役後才涉入共諜者，則視刑度輕重減少退俸。

依此規定，判7年以上者得予全數剝奪，判刑3年以上未滿7年者減少50%、2年以上未滿3年減少30%、1年以上未滿2年減少20%。因此捲入國內史上最大共諜網的許乃權，竟在去年9月刑滿出獄後只減俸30%，尚能月領7萬餘元退俸，引發高度爭議。

陳其邁因此提出「國家安全法增訂第5之2條草案」，明訂所有現職軍公教，或領有月退俸者，只要因觸犯共諜罪而遭判刑確定者，不但喪失所有退俸；已入袋的退俸，還要追繳至犯行時點。

列席的國防部、銓敘部官員建議，應依現行相關法制，按刑度多寡，酌予剝奪，才符合比例原則。

管碧玲表示，她無法背書。若依行政機關的看法，判決3年以上還可以拿50%，哪有這種事？這是完全不能做的事，居然還要區分刑期，搞什麼啊？

民進黨立委KOLAS表明支持陳其邁版草案，不能容忍叛國還有退休金。

陳其邁強調，當匪諜還要領退休金，有何道理？

委員會最後決議，將陳其邁版草案送出委員會，但須交付朝野協商。