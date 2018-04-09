未建國憑什麼蓋黃昭堂公園？ 南市議員與官員激辯

七股黃昭堂紀念公園於去年4月21日舉行動土典禮。 （南市府提供）

2018-04-09 12:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府推動一區一公園政策，去年4月21日在七股舉行黃昭堂紀念公園動土典禮， 預計近期完工。國民黨市議員王家貞今天質詢時，質疑黃昭堂紀念公園是台獨紀念公園，現在還沒有建國，憑什麼花台南人的錢蓋這紀念公園？

民政局長陳宗彥則說，這不是台獨公園，而是黃昭堂公園。因市府推一區一公園政策，而黃昭堂是七股人，也廣受七股鄉親尊重和愛戴。依時程進度，預計在今年4、5月完工。

王家貞說，她對黃昭堂沒有個人好惡，但現在國號是台灣國嗎？為何獨厚黃昭堂，「台南改國號了嗎？」為何選黃昭堂，而不選鄭南榕？民進黨不是要破除偶像崇拜嗎？民進黨將過去的歷史人物一個一個拉倒，現在為何要設一個還沒有實現的台獨公園呢？

王家貞今天質詢時，質疑市府既然要取名黃昭堂公園，而不是台獨公園，卻為何把中山公園改為台南公園？為此與陳宗彥激辯。陳說，中山公園原來名字就叫台南公園，王則說「笑死人了！」

雙方你來我往，進而轉為「捍衛中華民國」展開激辯。陳質疑說，希望王不是只在議場內，希望也能敢跟中國國家主席習近平主席說「你是來自中華民國的台南市議員，你敢這樣說嗎？你是來自一個民主獨立自主的國家嗎？」「你敢說嗎？」王則說，「你知不知道，我去對岸參訪，我的名片大剌剌的有國旗、有國號！」「你知道現在對岸介紹我們國家時是直接寫中華民國。」

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