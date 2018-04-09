慶富案出包一銀總座 被爆轉任顧問每月爽領20萬

徐永明踢爆，當初因為慶富案而下台的第一銀行前總經理周伯蕉，竟然還回聘當「專業顧問」，每個月爽領20萬元。（資料照）

2018-04-09 12:04

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會推動金融業退休董總若回聘當顧問，必須在年報強制揭露；今天立委徐永明更在立法院財委會踢爆，當初任內涉及慶富案的第一銀行前總經理，竟然退休後還獲回聘當「專業顧問」，每個月爽領20萬元，他痛批這是下台避風頭，出包還能領高薪。

金管會主委顧立雄與財政部長許虞哲兩人今天赴立法院財委會備詢。

金管會日前宣布，未來若金融業退休董總轉任顧問，必須對外強制揭露，以強化公司治理。對此，徐永明今天指出，3月28日曾在立院財委會質詢，泛公股有沒有董總回聘當顧問，當時金管會主委顧立雄回覆回覆「應該沒有」。

徐永明不滿指出，後來轉向財政部拿到資料，赫然發現，當初任內發生慶富案的第一銀行總經理的周伯蕉，屆齡退休後還被回聘當第一銀的「顧問」；他質疑，金管會不是要推動「公開回聘顧問名單」嗎？為何第一時間不願提供？根本是說一套、做一套，是不是想掩護什麼？

對此，顧立雄說明，這項政策是金管會主動提出，是要求金融業未來必須強制公布資，至於日前在立法院備詢回答，是因為手邊並沒有完整相關資訊，但絕對沒有要掩護什麼。

徐永明更爆料，周伯蕉因為慶富案下台，結果還能回聘第一銀當顧問，每個月薪水20萬元，一年領240萬元；他質疑，是不是第一銀出大包，周願意揹責任下台，等風頭過，就給他高薪職位？

對此，許虞哲表示，這個案子（周伯蕉回聘顧問）並沒有經過財政部核准，第一銀也會每季按時定期檢討，我們也會來進一步瞭解。

不過，立委施義芳當場建議，這個案子明顯有很大爭議，財政部應該要趕快進行撤換。