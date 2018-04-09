百萬18歲首投族能公投不能選舉 民團：儘快啟動修憲

台灣少年權益與福利促進聯盟今日召開記者會呼籲，立法院應盡快成立修憲委員會，啟動修憲下修選舉年齡至18歲。（記者陳鈺馥攝）

2018-04-09 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年底縣市長大選若綁公投合併舉行，將首度出現18歲青年可領公投票，另依「憲法」規定未滿二十歲不能領選舉票的現象。台灣少年權益與福利促進聯盟今日召開記者會呼籲，立法院應儘快成立修憲委員會，啟動修憲下修選舉年齡至18歲。

據台灣少年權益與福利促進聯盟統計，截至今年4月立法院共有8個18歲選舉權相關的修憲提案已完成一讀，但修憲委員會至今尚未成立。

18歲公民權推動聯盟召集人葉大華質疑，去年9月總統蔡英文在民進黨全代會上拋出修憲議題，至今有8個修憲議案躺在立法院，也沒看到有修憲委員會，難道這中間有任何政治算計？

葉大華呼籲，「公民投票法」已經修正賦予18歲以上民眾可以參與公投，如果立法院再不啟動修憲，下修選舉權年齡至18歲，就不會有修憲契機。

時代力量立委徐永明表示，年底將出現18歲青年可領公投票，卻不能領縣市長選舉票的現象，目前有8個跨越藍綠的下修選舉權年齡的修憲案已經一讀，但立法院很奇怪，修憲案都會掉到黑洞去不見了。

徐永明指出，立法院長蘇嘉全也召集協商二次，結果都不了了之，為何進不了修憲委員會？因為根本還沒有修憲委員會，民間團體應去找各黨團總召，看看到底是誰在擋。

民進黨立委尤美女提及，降低18歲投票年齡是朝野很大共識，上次因國民黨堅持不在籍投票，讓修憲歷史契機錯過了，總統蔡英文去年提及要推動憲改工程，包含18歲公民權、票票不等值問題，立法院應盡快啟動修憲。

究竟修憲阻力來自哪一政黨？葉大華說，真正阻力就是政黨在算計，還是有互卡現象，各政黨綁在一起的修憲案其實都不一樣，都因為政治僵局而卡住，政黨不應該再有政治算計，蔡總統可以學日本、德國元首主動積極推動修憲，會比民間團體呼籲有效。

葉大華指出，今年若舉行全國性公投，17歲至20歲首投族將有117萬人，其實這100多萬人也不都是天然獨，政黨大可不利擔心下修將帶來不利影響，而且下修投票年齡符合世界潮流，卡了十多年不利於年輕世代正義。