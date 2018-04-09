藍委批交部疏運方式「複製貼上」 釀清明連假塞車

2018-04-09 10:56

〔記者林良昇／台北報導〕對於清明連假國道塞車，立法院國民黨團今召開記者會，黨團書記長李彥秀表示，本次清明連假疏運計畫是史上最失敗的疏運計畫，交通部的疏運專案報告，內容和過去完全一樣，形同例行公事沒有檢討，交部應負起全部責任別再推卸。

國民黨團今舉行記者會，李彥秀指出，立法院交通委員會在連假前3月29日安排了清明節疏運計畫的專案報告，報告內容卻跟過去完全一樣，形同例行公事，也沒有檢討，造成連續幾次連假國道塞車。

李彥秀提到，去年228連假首日，國道部分路段時速不到20公里，交通部長賀陳旦從交通部出發，欲前往湖口服務區視察也遇上大塞車，開了2至3個小時才抵達，賀陳旦還講「幹話」說是因為北部陰雨綿綿，民眾迫不及待要南下「奔向陽光」，沒有體諒用路人的人同理心。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，連假可以預期會塞車，但交通部沒有相關作為，造成從國1到國3，整個高速公路變成停車場，掃墓變成可怕夢靨，交通部提出的凌晨暫停收費、高乘載都是就措施，交通部應深入檢討，拿出因應方案，還給民眾順暢回家的路。

國民黨立委王惠美批評，本次清明連假國到塞成「紫爆」，高公局卻說是事故多，簡直是倒果為因；國民黨副書記長李柯志恩表示，對於疏運交通部應有新計畫，運用大數據找出疏運方法。