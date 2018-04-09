台大校長遴選爭議 施明德護管挨酸刷存在感

2018-04-09 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學校長當選人管中閔因涉及赴中兼職教課等多項爭議，當選至今仍未獲教育部核備。教育部日前也宣布將組「跨部會咨詢小組」，盼釐清事實爭議點與法律疑義，並希望本月中旬能有結果。前民進黨主席施明德則跳出來替管中閔說話，還表示「難道要逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

施明德7日在臉書表示，台灣大學校長的聘任都搞得烏煙瘴氣，陰謀論滿天飛，連這件聘任事都搞成這樣，教育會搞得好嗎？國家還搞得好嗎？施明德認為，大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治，「難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

施明德諷，那個管爺（管中閔）實在惹人討厭，到處招搖，有種就殺了他吧！像「草東沒有派對」唱的「殺了它，順便殺了我」。施明德也強調，管中閔厲害當選校長，那應該要願賭服輸讓他就任，反正「逮到管校長的辮子依舊可以把他拉下來的。他當了校長一樣可以法辦他的不法！校長沒有豁免權，不必怕他」。

但施明德這番話被轉貼到PTT後，網友則群起酸他，留言「開夜市=革命，那不就好棒棒」、「刷存在感的男人出現了」、「馬英九的時候怎麼沒聽你要出來革命..」、「他還敢出來講革命哦XD」。另外，也有網友要他把過去「紅杉軍」募款的100元給吐出來。