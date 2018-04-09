共諜不得續退俸修法 藍委出招杯葛審查

2018-04-09 09:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會今審查民進黨立委陳其邁版「國家安全法增訂第5之2條草案」，從嚴規範無論在職、退休軍公教人員涉共諜案而判刑定讞者，不但喪失月退俸，並追繳至犯罪時已領退俸。不過國民黨立委黃昭順、鄭天財等頻以出席官員層級太低，意圖拖延審查，但未獲民進黨籍的召委洪宗熠同意。。

現行「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，只要官兵服役期間，違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」所規範的共諜罪，因而被判處有期徒刑且未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格。但在除役後才判刑定讞，或除役後才涉入共諜者，則視刑度輕重減少退俸。

依此規定，判7年以上者得予全數剝奪，判刑3年以上未滿7年者減少50%、2年以上未滿3年減少30%、1年以上未滿2年減少20%。因此捲入國內史上最大共諜網的許乃權，竟在去年9月刑滿出獄後只減俸30%，尚能月領7萬餘元退俸，引發高度爭議。

陳其邁因此提出「國安法增訂第5之2條草案」，明訂所有現職軍公教，或領有月退俸者，只要因觸犯共諜罪而遭判刑確定者，不但喪失所有退俸；已入袋的退俸，還要追繳至犯行時點。

內政委員會今預定逐條審查。黃昭順一開始就質疑，列席的各部會官員層級太低，要是「國安法」這麼重要、涉及層面這麼廣，為什麼來的官員都不能做決定？她強調，不是杯葛審查，但是要找能做決定的首長來。

曾任召委，且排審過「國安法」的鄭天財則表示，過去就是因為主計總處的首長沒來，所以已經完成協商的「國家安全法第5及7條修正草案」至今無法完成二、三讀。

民進黨立委KOLAS反駁，上次是列席的主計處官員搞不清楚修法內容，與首長是否列席無關。

洪宗熠表示，立法院不是行政機關的立法局，要怎麼修法，當然是尊重立法院的審計結果。裁示繼續審查。