蘇貞昌今會陳菊 會後將表態是否披戰袍

前行政院長（資料照）

2018-04-09 08:10

近蘇人士：若黨和市民需要 蘇願戰新北

〔記者楊淳卉／台北報導〕將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊今將赴超越基金會，拜會勸進前行政院長蘇貞昌參選新北市長，民進黨由蘇出戰新北幾成定局。據悉，對於是否接受黨中央徵召參選新北市長，蘇貞昌會後將有所回應。

為搞定新北市長人選布局，兼任黨主席的總統蔡英文7日約見前行政院長游錫堃及黨內爭取提名的立委吳秉叡、羅致政，吳秉叡會後宣布退選。陳菊今與蘇貞昌會面後，蔡總統12日也將約見蘇，以最高規格鋪陳蘇貞昌征戰新北之路。

近蘇人士表示，就算蘇貞昌出戰，新北也不是一定贏的局，而蘇若願意出戰只有兩個理由，一是黨需要他，二是新北市民需要他。此外，國民黨新北市長參選人侯友宜不是好打的對手，若非蘇與侯支持度有得拚，蘇也不會考慮。

近蘇人士表示，正如陳菊過去所說「戰士沒有選擇戰場的權利」，蘇系在國民黨新北市長初選前聚會，包括立委、新北議員及地方大老，都表達若吳秉叡民調撐不上去，希望蘇出戰，蘇聆聽大家意見，但沒有表示。

另據悉，面對黨內挺前行政院長游錫堃的非蘇系、非新系成員的不滿，蔡英文七日約見游錫堃時，特地拜託游錫堃組成輔選小組，負責輔選挺游的新北議員。然而游錫堃當場拒絕蔡，表示他既非候選人，又沒有公職，如何輔選？

「沒身分輔選」 游當面拒蔡

針對新北黨內整合問題，黨內人士指出，非蘇、非新系雖不至於不挺蘇貞昌，但「出力會分輕重」，這是比較麻煩的地方。蘇系人士則說，派系都不是問題，民進黨的傳統就是黨確定提名後，大家都會支持，如果不支持，選民也不會支持。

針對立委高志鵬嗆若民進黨新北仍輸，黨主席蔡英文及行政院長賴清德都要下來，蘇系人士認為，「從來就沒有選輸行政院長要下台這種問題」，但對高的發言，大家可以體諒。

一位游系成員不滿說，游從沒主動說過要選，但黨內卻有人放話有做民調，故意給游「洗臉」，是否有這份民調，黨要給個交代。

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