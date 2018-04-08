獲提名促轉會專委 楊翠：責任到我身上無法迴避

2018-04-08 19:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕東華大學華文系副教授、促進轉型正義委員會專任委員被提名人楊翠今天（8日）在臉書發文談及「關於促轉會委員提名」心路歷程。她指出，「面對意願徵詢，我卻說不出拒絕的話，因為無論是對我個人、對台灣社會而言，我都覺得自己必須也應該一試，責任到我身上，無法迴避。」

楊翠昨天接受本報訪問表示，4月1日在日本旅遊，突然接到行政院諮詢電話，希望她出任促轉會專委，她心想，活到50幾歲，總有些事情必須要做，不然世界依然不會改變，考慮後便答應。

楊翠指出，這完全出乎她的意料之外，因為原本她已經排定往後幾年的寫作出書計畫，沒想到政府會找上她。

楊翠今天發文提及此計劃，原預定在2018年至2020年，要寫兩本散文集、兩本論文集、一本論述集、一本李喬評傳、一部報導散文、一部長篇小說。

楊翠形容，這是為自己55歲的生命年輪銘刻階段性記號。「我幻想著自己的餘生，除了教學，就是閱讀、寫作、農作、養貓、旅行，過自己真正想過的生活。我甚至還考慮幾年後退休，要來當貓中途，當貓婆婆。」

但她話鋒一轉指出，促轉會委員提名意願的徵詢，讓自己陷入苦思與抉擇，才不到半個月，「我的靜美生活想像就被動搖了。」

楊翠認為，轉型正義絕對是現階段關鍵課題，如何清理歷史、釐清加害結構、揭露國家暴力、撫平受害者的創痛，台灣社會如何從「共傷、共痛」中凝聚共感，這是一個極其艱鉅的工程。

楊翠也說，願意將這兩年時間交出來，盡她所能，努力加油、勇敢挺立，「也期望各位朋友給我們意見，給我們手臂，一起為台灣的歷史清理、真相揭露、創傷平復、社會和解、轉型正義而努力。」