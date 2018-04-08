高雄市長誰代理？ 綠營人士：應該就是副市長許立明

2018-04-08 16:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊證實將接任總統府秘書長，代理市長由誰接？高雄市政府說，需由行政院核定後再發布。綠營人士則分析，副市長許立明熟悉市政且深獲陳菊信賴，應該就是他了！

陳菊今天（8日）首度透過市府管道，公開證實將接任府秘書長，引起地方關切，接任人選同樣讓各界好奇。

儘管先前早傳出副市長許立明可望無縫接軌，但市府仍強調需由行政院核定才能發布。地方人士則評估，無論是誰接任，馬上要碰到市議會總質詢，難免要替陳菊擋些子彈，熟悉市政的許立明，心臟應該比較強。