網傳ODA揮霍人民存款 鄧振中：故意造謠

2018-04-08 16:34

〔中央社〕網傳台灣銀行每年承作新台幣1000億元新南向ODA（政府開發協助計畫）貸款，是政府揮霍人民存款；行政院政務委員鄧振中今天說，「這是故意造謠」，也沒有要用全國農業金庫的7000億做ODA。

為協助台灣業者爭取海外公共工程商機，政府推動台灣版「政府開發協助」（Official Development Assistance，ODA）計畫，由本國銀行提供新台幣1000億元額度的資金融通，承辦銀行以優惠利率貸款給借款國，同時由借款國採購台灣工程業者承攬其公共工程，政府則補貼銀行優惠利率差額，約30億元。

不過部分立委批評，台版ODA計畫預計與東南亞國家合作，但在國際信評機構的評等中，包含菲律賓、印尼皆被評為「信譽一般」，越南甚至被評比為「信譽欠佳」，難保借款不會像肉包子打狗「有去無回」，並質疑政府打算將全國農業金庫近7000億元資金投入ODA計畫。

網路也流傳指「政府揮霍人民在銀行存款，台灣銀行每年承作新台幣1000億元高風險新南向ODA貸款，錢存在台銀要注意了」，暗批政府藉ODA挪用人民存款

對此，鄧振中表示，政府沒有要用全國農業金庫的7000億去做ODA，「從來沒有這種事」。

鄧振中並指出，國際信評機構的評等有很多評量標準，例如外匯存底、貸款利率、外債多寡或是GDP等，信用評等較低不代表一定有風險，重要的是要看借款國過去的還款紀錄，例如越南，幾十年來從來沒有在國際上違約不還款的例子，而且也需要借款國政府作保，台灣的銀行才會借錢。

鄧振中說，對東南亞的ODA，日本、韓國都早已在做，有很多例子可提供台灣參考，如果真的有很大的風險，日本、韓國甚至中國大陸，不會搶著要做越南、印尼或菲律賓等國的公共工程。

他說，ODA是要幫助台灣的業者走出去，培養國際市場，例如高鐵、水庫清淤等公共工程，台灣已累積了很大的能量，往後的2、30年要確保有這麼大的國內市場並不容易，所以一定要開發國際市場。

至於網傳「錢存銀行，會被政府拿去送人」，鄧振中直言「這是故意造謠」。過去金援外國是直接贈送、幫外國建設，ODA是幫助台灣業者做生意，而且借款國還是要還錢，這才是持久的做法。