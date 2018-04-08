花蓮縣長選戰 傳民進黨劉曉玫出戰徐臻蔚

花蓮縣長選舉，民進黨傳出將由縣議員劉曉玫出線參選。（劉曉玫提供）

2018-04-08 14:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長選舉，民進黨原先規畫行政院東服中心執行長許傳盛投入選舉，今年2月初「議會戰神」劉曉玫表態爭取黨內提名，昨晚許傳盛陣營傳出暫停近日競選活動，傳出將徵召劉曉玫被掛上陣迎戰「縣長夫人」徐臻蔚，對此，劉曉玫今早回應說，一切還需等待黨中央選對會決定，這是一場非常艱困的選戰，無論徵召結果是誰，都需要眾志成城、團結一致。

劉曉玫今天中午出席媒體喜宴受訪說，目前都還沒正式宣佈，還需要等到11日由黨中央正式記者會公布，不過目前外面傳言因為考量派系、性別等都不是主要原因，「花蓮沒有派系問題」，選對會主要考量的是民調領先、戰力以及勝選機率等等多方面的因素，但派系不是主要問題，她有信心能夠終結花蓮的家族威權政治。

上月底有媒體民調結果，民進黨內屬於正國會系統的縣議員劉曉玫對上有新潮流支持的陳菊愛將許傳盛，民調結果劉曉玫大勝許傳盛13個百分點，黨主席蔡英文上月30日率黨工到花蓮「拚觀光」，並傳出當晚在玉里找來劉曉玫闢室密談30分鐘，引起外界揣測。昨晚十點多，傳出選對會通知許傳盛，告知黨內決定在花蓮徵召劉曉玫，黨中央考量相較國民黨征戰百里侯多名女將崛起，民進黨內迄今沒有女性候選人參選，在考量基層聲音與勝選可能，決定徵召劉曉玫與徐臻蔚一決勝負。

許傳盛幕僚證實，昨晚間10點多接獲黨內通知，希望許傳盛預計週日舉辦的競選造勢活動可以「再緩緩」，幕僚坦言黨內說明將傾向規劃徵召劉曉玫參選，許傳盛也感謝伙伴們這段期間的辛苦付出，特向各位致上最大的謝意。

劉曉玫過去二十二年在花蓮擔任民代，從基層市民代表做起，資歷完整、豐富，戰鬥力相當強，她認為縣長選舉將是一場「逆風打霸權」的選戰，將打敗傅崐萁的家族世襲政治。（更新15：31分）