抗議中國黑幫政權 民團騎車聲援李明哲、王全璋

中國人權律師王全璋被失蹤、台灣人權工作者李明哲被失蹤、任意拘押，台灣人權促進會秘書長邱伊翎（左起）、歷史文獻學者和六四天安門親歷者吳仁華、青平台社會培力中心主任劉璐娜等，今日在自由廣場舉辦「為王全璋而騎，為李明哲而騎」行動，一起騎車巡講，要求中國政府立即釋放王全璋、李明哲。（記者簡榮豐攝）

2018-04-08 12:15

〔記者林良昇／台北報導〕人權工作者李明哲被中國任意拘押超過一年，李明哲救援大隊等民間團體今發起行動聲援李明哲及被中國政府關押超過1000天的中國人權律師王全璋，高呼「抗議中國黑幫政權」，要求中國政府立刻釋放李明哲和王全璋。

李明哲救援大隊、青平台、台權會、民間司法改革基金會等民間團體今發起「為王全璋而騎，為李明哲而騎」行動，民團約10人在自由廣場集結，騎自行車經西門町等地點最後抵達華山文創園區；民團沿途高喊「抗議中國黑幫政權」，要求立刻釋放李明哲和王全璋。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，4月4日，王全璋被失蹤第999天，其妻子李文足展開千里苦行，從北京最高法院徒步走到天津第二中級法院；4月8日是李明哲被失蹤、任意拘押第385天，兩人情況類似，被中國政府冠上顛覆國家政權的罪名。

邱伊翎指出，王全璋是「709大抓捕」事件中，目前唯一至今仍無音訊的律師，至今無開庭審判，沒有知道他身心健康如何；而李明哲至今也無法對外寫出一封信件，大部分台灣NGO團體寄的信也都沒辦法收到，3月27日，李明哲妻子李凈瑜才能第一次去見到他，那也只是一次性簽證。

邱伊翎強調，昨天是言論自由日，李明哲和王全璋都為捍衛人權工作，中國給他們的判刑不合理，不符國際法規定，中國最為聯合國會員國之一，自己不遵守國際人權標準，不斷侵害踐踏國內外人權工作者的基本人權、言論自由。

前中國政法大學助理研究員、「六四事件」研究學者吳仁華表示，「709案」是近年中國影響最大、侵犯人權最惡劣的案件，讓人權律師們受到很多殘酷、非法的迫害，包括各種酷刑；王全璋被失蹤超過1000天，這是中共建政以來從未見到的狀況，讓人擔憂王全璋是否健在。

吳仁華認為，台灣人權工作者跟中國維權人士交往是對中國民主化的支持，台灣未來不管是否獨立，都應關心中國民主化問題，如果中國民主化，台灣就有一個理性的、法治的、講道理的鄰居，台灣政府、社團、民眾不應把中國的民主化視為和自己無關，中國民主化對台灣的安全至關重要。