宜蘭外海本週海空聯合操演 蔡總統將登艦視導

前總統馬英九在2014年9月曾登艦視導海空聯合操演。圖為當年海軍操演及艦艇分列式。（記者羅添斌攝）

2018-04-08 11:53

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方本週將在宜蘭外海舉行海空聯合操演，除了進行艦隊對抗演練之外，空軍也將出動多批次的F-16戰機，模擬共軍軍機侵襲台灣東部重要基地，軍方已邀請蔡英文總統親自登艦視導。

根據農委會及海巡署發佈的射擊通報顯示，軍方從上週起便已在台灣東北部海域進行預演，並且針對演習的海空域進行管制，本週將從演練轉為正式的操演，但由於連日來東北部外海風浪較強，因此正式的操演日期將待軍方敲定後實施。

軍方官員今天表示，此次的海空聯合操演，在軍方例行性的訓練計畫之內，主要是因應共軍近年來密集出動軍機、軍艦繞台演訓，為強化軍方對東北部、東部海空域狀況的處置，因此規劃進行海空聯合操演，要從操演中找出是否有戰備空隙、防衛不足之處，並以此進行補強。

官員並且表示，為讓三軍統帥了解軍方戰備部署及操演規劃，這次的海空聯合操演將邀請蔡英文總統親自登艦視導，若蔡總統成行，這也將是蔡英文總統擔任總統以來，首次登上軍艦在海上視導軍方操演。

據指出，此次的海空聯合操演，將演練各種模擬狀況，海軍的各型作戰艦艇，包括紀德級軍艦、成功級、康定級以及沱江級軍艦也都將加入演練，空軍則將出動多批次的F-16戰機擔任假想敵。