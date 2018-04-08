肯定台灣醫療貢獻 美國務院轉推我微電影

美國務院轉發我醫療微電影，外交部感謝支持。（翻攝自美國國務院亞太局推特）

2018-04-08 11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院肯定台灣的國際醫療貢獻，國務院亞太局於「世界健康日」在推特上轉發台灣醫療故事微電影「阿巒的作文課」。外交部今天對此表示，感謝理念相近國家及友邦對台灣國際參與長久而堅定的支持，中華民國政府將持續與各國推動無缺口的國際醫衛合作。

4月7日「世界健康日」是由世界衛生組織所設立的節日，今年全球各地舉辦相關活動，共同追求目標為「全民健康有保障（Universal Health Coverage）」。

美國國務院亞太局（EAP）為響應此節日，在官方推特上表示政府、私部門與其他等單位協力促進全球健康，在此並分享一位越南女孩在台灣的協助下，恢復步行能力，重獲新生的故事；該推文同步轉發台灣外交部所製作的醫療故事微電影「阿巒的作文課」。

外交部今天發布新聞稿表示，感謝美國國務院亞太局在推特上轉發「阿巒的作文課」，該短片真實展現台灣先進醫療實力及愛心無國界的精神，廣泛引起共鳴。上線至今不到10天，已有近200萬點擊率，其中85%來自國外，外交部感謝國人及各國人士的肯定。

外交部也強調，台灣長期在人道醫療援助及對抗重大疾病做出貢獻，更願意分享推動全民健保，使民眾獲得高品質且可負擔醫療的經驗。中華民國政府誠摯感謝理念相近國家及友邦對台灣國際參與的支持長久而堅定，將持續與各國共同推動無缺口的國際醫衛合作。

外交部也重申，將持續與衛福部及民間團體協同合作，為台灣參與世衛大會（WHA）努力不懈。