登硬漢嶺回應勸退說 游錫堃：沒參選何來勸退？

在民進黨立委召集下，前行政院長游錫堃（圖中）一起登觀音山硬漢嶺。（記者王藝菘攝）

2018-04-08 10:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨6日確定提名侯友宜出征新北市，民進黨基層不斷有勸進院長級的游錫堃、蘇貞昌的聲音，游錫堃今天上午在5位黨籍立委陪同下一起爬觀音山硬漢嶺，外界認為是和目前呼聲高的蘇貞昌較勁。游錫堃表示，昨天和總統蔡英文會面時，因為他1月23日說不選，所以蔡總統就往「另一個方向規劃」，游錫堃說，他原本就不選，但是過半議員的不同意見讓他「盛情難卻」，因此他情義相挺，但強調保持一貫「不忮不求」態度。

至於外傳昨天總統是要勸退游錫堃，游錫堃回應，自己從頭到尾就是保持不忮不求，沒有改變，沒有要參選，何來勸退？

過半議員「盛情難卻」他情義相挺

游錫堃說，昨天二會總統時，他建議總統「應該找機會聽新北市過半數議員的不同意見」，蔡英文也允諾會在選舉時成立小組，特別幫助議員輔選，讓他覺得很安慰。

繼日前過半民進黨籍議員召開記者會相挺游錫堃選新北市之後，正國會立委高志鵬今天舉辦登山活動，游錫堃在5位黨籍立委高志鵬、林淑芬、吳琪銘、江永昌和羅致政陪同下爬觀音山，並在山頂遠眺新北市，宣示意味濃厚，數月前積極爭取黨內徵召的立委吳秉叡和羅致政也曾舉辦觀音山健行活動。

國民黨6日確定提名侯友宜出征新北市，民進黨的新北市長人選也逐漸明朗化，將接任總統府秘書長的陳菊明天將和蘇貞昌見面，立委吳秉叡昨天也宣布退出，蘇出線幾乎已成定局。

游錫堃在硬漢嶺登山口時重申，一切尊重黨中央的決定，並未明確宣布參選或退出，並未否定參選意願。

外界推測接下來民進黨內部會上演新蘇系、正國會對戰，媒體詢問游錫堃是否支持蘇貞昌出線？游錫堃說，並沒有詢問黨中央如何規劃。而外傳國民黨民調指蘇貞昌會輸侯友宜20%，是否覺得蘇選新北有贏面？游錫堃仍表示沒有意見，中央黨部的決策，他都沒有耳聞。

而外傳若是蘇貞昌出線，時代力量黨主席黃國昌也會出來選，由於游錫堃和黃國昌關係不錯，媒體詢問屆時是否協助泛綠整合？游錫堃回應，他一向以大局為重，尊重黨中央和黨的人選，黨中央的人選都會支持。