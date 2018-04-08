母因他獲促轉會專委提名？ 魏揚直言荒謬

2018-04-08 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨提名東華大學華文學系副教授楊翠等3人任「促進轉型正義委員會」專任委員，楊翠的兒子、太陽花學運領袖魏揚今凌晨表示，媽媽從他出生之前就在為台灣社會的轉型正義努力，直言有些人認為的「母從子貴」評論，相當荒謬。

魏揚今天凌晨在臉書發文，表示媽媽前天（6日）在消息正式公布前告訴他接受促轉會專委提名的決定，他對這個消息感到震驚，但又完全可以理解，並擔憂媽媽成為另一個「誤入叢林的小白兔」。

魏揚表示媽媽是個溫情的人，但有時候可能是太溫情，導致媽媽特別脆弱、總是受傷，他喜歡這樣的媽媽，也認為政治就是需要這樣的人，「但事實是，這樣的人，很難在我們的政治中存活。」

魏揚表示，在消息公布後，毫不意外的看到有人評論「政治酬庸」，認為是楊翠的兒子、也就是他本人魏揚在4年前佔領了立法院，所以楊翠今天有官可以當。許多報導不斷強調她是「魏揚的母親」，彷彿這是一個「母從子貴」的概念。

魏揚認為這種說法相當荒謬，因為媽媽在他出生之前，就沒有一刻不在為追求台灣社會的轉型正義而努力，這也是為什麼楊翠是最適合促轉會專委的人選之一，且接受這個任命，他完全看不出來對媽媽有任何好處。

魏揚強調：「身為一個台灣人，我知道楊翠老師是最適合那個實踐位置的人選之一」，表示做為兒子，對媽媽將身陷大坑感到憂慮，但同時也對媽媽感到驕傲，為了她有機會可以去實踐自己的理想而感到高興。