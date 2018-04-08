水利會改制》資產國有含現金757億 設17基金獨立管理

農田水利會總資產龐大，總計光現金就有757億元，其中以台北市瑠公水利會擁有225億元現金最高，位於北市東區的遠東SOGO忠孝館，即屬瑠公水利會所有。（記者廖振輝攝）

2018-04-08 07:20

〔記者吳欣恬、簡惠茹、蕭婷方、蘇孟娟、陳文嬋、王俊忠／綜合報導〕「農田水利會組織通則」今年1月3日讀通過，水利會將於後年10月改制成公務機關；農委會已完成「農田水利會改制條例」草案，明訂農田水利會改制後資產和負債由國家概括承受，原水利會資產改以特種基金型式運作，17個水利會擬成立17個分基金，財產衍生利益歸屬各分基金，專款專用，不會讓有錢和沒錢的水利會財產混合，使用、收益及處分也不受國有財產法及相關規定限制。

農委會統計：現鈔757億、土地2.3萬逾公頃

根據農委會統計資料，17個農田水利會總資產龐大，總計光現金就有757億元，其中以台北市瑠公水利會擁有225億元現金最高，台中水利會100億元居次；總計土地部份，事業用土地共2.3萬公頃，非事業用地0.15萬公頃，價值不菲，其中以嘉南水利會擁有7249公頃最多，雲林水利會5363公頃居次。

農委會表示，若依「國有財產法」規定，未來基金如有盈餘就要回到國庫，因此草案放寬管制，未來資產交由各水利會專款專用，不受「國有財產法」限制，可讓農田水利會的收支清楚，土地出租出售具有彈性、可跟市場價格連動；台大農經系教授吳榮杰肯定此一設計，指各水利會之間資產沒有合併，且有監督管理，指定用途比較好，員工也有保障。

總資產龐大 衍生利益歸各基金

對改制條例採特種基金型式、專款專用，宜蘭農田水利會長許南山說，未來基金只能用在農田水利相關事業，這是好的做法；高雄農田水利會長呂文豪表示，政府應尊重水利會原有的土地運用制度，包括土地處分或出租方式，讓財務處理更有效率；嘉南農田水利會會長楊明風建議賦予水利會公權力，遏止污染水質的不法行為及排除土地遭侵占情形。

但質疑的聲音也不少，七星農田水利會會長周師文表示，未來政府掌控水利會預算，加上水利會決策受中央規範，水利會距離農民越來越遠，無法跟以前一樣就近照顧農民；台中農田水利會會長蔡篤乾表示，未來資產收歸國有，水利會基金自主運用權限恐被限縮。

部分水利會質疑 權限恐被限縮

台灣水資源保育聯盟發起人陳椒華說，當初民間團體主張農田水利會財務使用，應公開透明且受到監督，像有的水利會蓋大樓出租營業，但這些收入沒有公開，目前草案若能由公部門運用基金，應能避免黑箱。

農業教育學會理事長陳世雄直言，過去農田水利會幫財團佔據水資源，弊病太多，他支持改制。但設立17分署太多了，「應是政治妥協下的結果」，新的組織法實施後，應加以修正，讓水利會受到有效監督，不再是奇怪買票綁樁的組織。

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