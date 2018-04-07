徵召鄭朝方引反彈！民進黨新竹縣長人選 基層盼民調決定

2018-04-07 21:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨中央黨部將徵召民進黨發言人、前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方參選新竹縣長，地方卻傳出反彈聲浪，準備向中央黨部「理性表達」，希望黨部不要拋棄以民意為依歸的核心價值，以免失去民心。

對於基層的反應，鄭朝方說，他原本就是人文藝術工作者，與新竹縣任何政壇人士都沒有恩怨；只要是有利於縣民的，他一定會延續，不會因為政權輪替而中斷，目標是要改變新竹縣的政治。他並引用金剛經的「應無所住」說明心境，因為內心沒有恩怨，所以心無罣礙，他跟新竹縣的年輕人一樣，都期待新政治、新作為，新竹縣要改變，應該要翻到新的一頁了！

前新竹縣長林光華說，他聽到許多支持民進黨的地方人士，包括不滿鄭家參選的宗親勢力，原以為黨中央將徵召行政院發言人徐國勇或前立委彭紹瑾；若不是，就應該採開放的立場，以民調來決定人選，以符合民主程序。

新竹縣彭姓宗親會理事長、台灣彭姓宗親總會長彭泓瑋說，他並非民進黨員，但支持對的人；新竹縣雖是艱困選區，黨中央仍應堅守制度，採民調方式來決定人選，以民意為依據。曾任4屆立委、打過3次全縣選戰的彭紹瑾是在地客家人，數十年來清廉參政，是最適合的人選。

由於地方反彈聲浪，民進黨新竹縣黨部執委會曾在3月28日臨時動議提案，建請黨中央三思，聆聽地方心聲。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，新竹縣長人選是黨中央的權限，地方會全力配合。

但是親綠人士說，「民進黨中央黨部未徵詢地方意見，黑箱作業，很不公平」；還說「如果黨部執意擺爛，我們就更擺爛」，意即，藍綠都不支持，打算支持第三勢力。

民進黨基層9日將推派各鄉鎮市和各宗親代表北上，理性表達訴求，但若最後並非推派出中央與地方共識的人選，不排除採取激烈手段，不讓民進黨在新竹縣的努力被犧牲！