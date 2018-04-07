被提名促轉會專委 葉虹靈：歡迎各界監督與批評

2018-04-07 21:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院正式公布促轉會3位專任委員提名人選，被提名人之一的前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈今在臉書發文提及，「各界對委員會人事有些批評，我幾經考慮後，仍然決定被提名為促轉會委員」，從民間監督的角色轉換為被監督者，歡迎各界監督與批評，在追求正義、揭露真相、平復創傷與促進和解的路上前進。

葉虹靈指出，轉型正義因事涉對國家暴力、歷史真相的調查與平復，需要一定公權力與資源投入，在國際經驗中多以官方做為倡議對象。

葉虹靈提及，過去台灣只能從民間推動，在各界多年努力下固然有所成就，但有其限制。促轉會的成立，意味著將在體制內整合方向與資源，是台灣推動轉型正義工作的重要起點，「因此我希望帶著過往累積的視角，有機會運用所學，於促轉會極為有限的運作時間內，協助報告順利產出，好為後代留下紀錄」。

葉虹靈認為，轉型正義是困難的歷史與民主工程，反對者抨擊不會停歇，支持者的期待與可能轉化的嚴厲評論勢必持續。

葉也說，各式環繞轉型正義的爭論，讓人不免想起南非屠圖主教所說，「或許我們沒有意識到，我們所有人都多少受到種族隔離制度的傷害，多少都帶著創傷。這個邪惡制度傷害的人遠比我們想像的多…」

葉提及，為了這樣的體認，她與民間夥伴們，在接下來2年內，雖然身處不同位置，但相信大家的腳步都不會停歇，在追求正義、揭露真相、平復創傷與促進和解的路上前進。