入總統官邸後 羅致政：仍支持游錫堃參選新北市長

2018-04-07 19:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕藍營確定由新北市副市長侯友宜出戰新北市長選舉，綠營將推出前行政院長蘇貞昌的態勢越來越明朗。民進黨立委羅致政今天與總統蔡英文會面後受訪表示，「我心目中，還是支持游院長（游錫堃）參選，但黨中央無論最後做什麼決定，都全力支持。」此外，他也希望總統能夠聽聽「基層」的聲音，與基層議員座談。蔡英文則允諾，會安排看看。

總統蔡英文今天下午2時起，陸續約見綠營幾名新北市長呼聲頗高的人選，包括前行政院長游錫堃、民進黨立委吳秉叡、羅致政到總統官邸會面，外界認為勸退意味濃厚。吳秉叡在離開官邸後發聲明表示，了解到民進黨對新北市長提名有新的考量，「放下不是放棄，我會繼續加油。」

羅致政則認為，這是黨中央正式啟動徵召機制，由黨主席、民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀共同徵詢大家的意見，會面中沒有人提到「勸退」，也沒有所謂的民調，說誰比較高或誰比較低，或者要誰退，「我的部分沒有，游院長的部分也沒有」。

新北市5名立委明天（7日）將會和游錫堃一起去「登高」爬山，羅致政表示，爬山行程會照舊，游錫堃院長可能也會有一些說法。他的態度沒改變，仍支持游院長參選，但黨中央無論最後做什麼決定，他都全力支持，民進黨在新北市非贏不可，「我們也有贏的信心，我最後尊重黨中央最後決定。」他也尊重吳秉叡今天宣布退選，並且認為這樣的作法，應該也是希望整個黨在團結氣勢下，贏得新北市選戰。

至於與蔡英文的對談，羅致政說，總統非常關心、擔心基層議員訴求，「尤其為什麼很多人站出來挺游院長」，羅致政透露，總統在今年1月23日就曾徵詢過游錫堃意見，游院長當時說沒意願，所以總統跟團隊就往游院長不參選的情況去思考布局，之後就往「某個方向」去發展。這個狀況下，要做改變可能有困難存在。

據了解，對談中也提到國民黨對手侯友宜確定後，民進黨要如何打接下來的選戰，民進黨的候選人，要有什麼樣的特質，才能打敗侯友宜。