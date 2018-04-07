阿扁錄影致意又踩紅線？ 中監：要再蒐集資料研議

陳水扁並未現身「喜樂島聯盟」成立大會，而是透過錄影方式聲援，他強調「用我的不自由，來換取台灣永久的自由」，台灣要成為一個新而獨立的國家，台灣絕對要進入聯合國。（記者張忠義攝）

2018-04-07 17:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁今天（7日）透過錄影方式，於喜樂島聯盟在高雄市舉辦的成立大會中「致意」，強調「用我的不自由，來換取台灣永久的自由」，台灣要成為一個新而獨立的國家，台灣絕對要進入聯合國。對此，台中監獄態度顯得謹慎，只說「還要再蒐集資料，還要再研議」，目前並無既定的立場或看法。

陳水扁透過錄影在政治場合中公開談話，部份媒體用「現身」來形容，這種方式是否違反陳水扁於民國104年1月5日簽具，「不上台」、「不談政治」、「不演講」與「不接受媒體訪問」四項原則，以及「保外醫治受刑人管理規則」，台中監獄副典獄長李進國今天沒有具體答覆，只說「要先蒐集資料」、「還要再研議」。

前總統陳水扁上月17日參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢晚會時，上台送好彩頭與擁抱陳致中，台中監獄認為陳水扁違反「不上台」原則，雖自我克制未發表談話，但晚會具強烈政治性，可能影響陳水扁的人身安全，受輿論指責，對社會和諧有不良影響。

台中監獄上月23日傳真告知陳水扁，爾後申請參加類似活動，中監將「不予核准」，並重申若有重大違規，中監得報請廢止陳水扁的保外就醫許可，希望陳水扁珍惜保外醫治的機會，陳水扁可能因此改為「錄影」，避免違反保外就醫規定。