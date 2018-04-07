高層勸進蘇貞昌選新北市長 吳秉叡：支持黨的決定

總統蔡英文７日在官邸約見民進黨內有意角逐新北市長的人選，吳秉叡座車離開官邸。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-07 16:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市副市長侯友宜將代表國民黨參選2018新北市長，民進黨高層則勸進前行政院長蘇貞昌征戰，民進黨主席蔡英文今天下午約見爭取提名的立委、蘇貞昌子弟兵吳秉叡進行溝通協調，雙方會談1個小時，稍早吳秉叡發出聲明，表示充份諒解並支持黨的決定。

吳秉叡說，蔡英文感謝他1年多來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名會有新的考量，對於黨做出這樣的決定，他充分諒解，也完全支持。

吳秉叡表示，決定參選新北市長，是因為對新北市有很深的感情，當年在台北縣政府服務，見證這個城市脫胎換骨的過程，但10幾年來，當別的城市以加倍的速度在進步，唯有新北市在原地踏步，這也是他想改變的。

吳秉叡談到，1年多來他走遍新北市，爭取市民認同，過程中或有失言或思慮不周之處，他都深切檢討、反省改進，未來將繼續努力，為這座城市打拚，替新北市民服務。

吳秉叡認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是政黨的責任，對於黨未來所徵召的人選，他將全力支持，更會全力輔選。他感謝各界的支持與鼓勵，並強調「放下不是放棄」，會繼續加油。