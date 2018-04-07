訪中見劉結一、陳德銘 江宜樺回國避談接國民黨副主席

2018-04-07 16:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前行政院長江宜樺昨天（6日）結束9天8夜的中國訪問，過程中，曾與中國國台辦主任劉結一、海峽兩岸關係協會會長陳德銘等人會面。江宜樺說，這次他們主要談了兩岸關係、美中貿易戰及青年交流議題，他更敦促對方，盼在美中貿易戰中，能保護台商利益。

江宜樺今天出席長風基金會邀請前行政院長毛治國「用勢不用力」專題演講，會前，他接受媒體聯訪，媒體破題問說，外傳他將接任國民黨副主席，但江宜樺隨即以報告訪中行程及內容，未正面回答。

江宜樺說，他這次去中國9天8夜，去了上海交通大學、北京清華大學演講，主辦單位也安排他與一些中國的官方人士及智庫見面，例如劉結一、陳德銘、上海市副市長龔道安、上海市台辦主任李文輝等人，交換了一些意見。

江宜樺說，這次他們主要談了3個議題，包含兩岸關係的現況與未來、美中關係及貿易戰、兩岸青年交流。他說，自2016年起，因政府不承認九二共識，導致兩岸政府接觸管道幾乎中斷，因此容易產生誤解與誤判。

江宜樺接著說，在這不是很好的情況下，民間交流更顯重要，然而我方政府近期在台獨主張上加大聲音，而對岸在武統的音量也變大，但這兩種皆非眾人所期望，大家都希望和平與安居樂業，因此，他希望找出第三條路。

江宜樺說，在兩岸問題上，他也表達台灣多數人民希望兩岸和平，盼對方不要誤判，也不要輕易改採升高兩岸情勢的手段。

談到美中貿易戰，江宜樺說，中國台商不可避免早晚會受到衝擊，他也建議國台辦、海協會能協助台商，在這波貿易大戰中保護台商利益，無論是短期貸款或長期政策上，都能有做出貢獻。

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