城中博物館計畫 柯文哲訂目標「10月白晝之夜完成」

2018-04-07 14:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市捷運雙連站爵士廣場今天正式啟用，台北市長柯文哲、副市長陳景峻特地到場支持，柯文哲表示，未來將打造「城市博物館」，讓文化、生活、歷史直接在社區中展現，這些工程包括文創產業聚落的形成、線形公園、地下街提升品質等，目標訂在10月前完成。

柯文哲指出，從中山站到雙連站的範圍的城市博物館規劃稱為「城中博物館」，最早是誠品創辦人吳清友生前致力在中山地下街中打造誠品書街，原本預算2500萬，後來卻花了4500萬元將地下街徹底做了改變。上面的線形公園將花1億元重新改建，也會讓文創小店進駐鄰近的赤峰街，打造文創產業聚落。

柯文哲表示，雙連站爵士廣場是「心中山」中山雙連段帶狀公園改造案中的一部分，爵士廣場的啟用只是個暖身，未來還要請副市長陳景峻繼續督導，目標是在10月的白晝之夜，將城市博物館的面貌呈現給大家。

柯文哲強調，未來民眾可以去線形公園散步、運動，還能夠去地下街逛書店、在附近逛文創小店，也希望工程完成後線形公園到赤峰街的範圍都能變成台灣文創的聚集地。

中山雙連段帶狀公園改造案的工程從去年展開，主要是為了改善中山、雙連一帶線形公園行人動線，並與中山地下書街相互輝映，創造更多的休憩空間及更豐富的休閒生活。今天啟用的爵士廣場未來也會引入複合式經營，讓民眾有更多元的消費選擇。