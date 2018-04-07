《政經》秀柯P與辛旗合照？綠議員澄清：那是我哥

柯文哲遭《政經看民視》影射與胡錦濤文膽辛旗見面，北市府今要求公開道歉澄清。（資料照）

2018-04-07 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮日前指控台北市長柯文哲，曾在中國前領導人胡錦濤文膽辛旗安排下，到中國延安參觀毛澤東故居，後來更有政論節目出示照片，影射柯P與辛旗見過面，但現在確定「照片上的辛旗」另有其人。

《政經看民視》在近日出示一張有柯文哲在內的合照，影射其中一人為辛旗，但全程未做明確指控，僅放上辛旗的對比照，稱「是不是他（辛旗），觀眾朋友，你自己來做一個判斷」，這樣的行徑被網友痛批是「含沙射影式的抹黑」。

台北市府則在今日上午發出聲明稿，要求《政經看民視》公開澄清並道歉，強調遭影射的人其實是民進黨籍台北市議員黃向羣的長兄、台灣研究基金會兼任研究員黃向成（現任台北市政府顧問）。

黃向羣則向《蘋果日報》證實，該人確實是他的兄長黃向成，提到兄長當時是隨團赴中研究蔣渭水，團進團出，沒有安排會見辛旗，雖然不知私下有無見面，但即使有，應該也會有消息或照片流出。

至於為何沒有第一時間出面澄清？黃向羣解釋，整起爭議起於呂秀蓮和柯P，一來率團訪問的台灣研究基金會團長陳芳明和隨團的柯P都無對外說明，二來呂秀蓮是黨內前輩，加上兄弟兩人也不便得罪媒體，才沒有在第一時間澄清。但他認為，呂身為指控者，應在爆料時就提出證明，而非要受控者自提證據，強調台灣有很多人見過辛旗，對節目沒有事先查證感到遺憾。