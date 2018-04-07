藍綠之外新選擇 黨外參政平台成立

2018-04-07 14:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕緬懷理想靈魂、重建黨外精神！獨立書店虎尾厝沙龍主人王麗萍今天宣佈建立「黨外參政平台」，提供有志參與社會改革，投入年底選戰的青年及女性朋友一處競選平台，串聯國、民兩黨以外參選人突破政黨壟斷，實踐日常政治奪回公民主權，讓藍綠之外有新選擇。

王麗萍指出，主張100％言論自由的「自由時代」社長鄭南榕，公開主張台灣獨立，為捍衛言論自由不惜自焚，如今收割黨外理想的民進黨全面執政卻公然背棄黨外理想、忘却民主進步的初心，所以她選擇在今天「言論自由日」成立黨外參政平台，告訴所有選民「有國無黨」，只有台灣、沒有政黨。

王麗萍還將藍綠橘黃等政黨代表顏色混合在一起卻變成黑色，呼應「有國無黨」的訴求，希望能將政治日常化，避免被民進黨與國民黨的政治顏色綁架。

王麗萍盛情邀請政治素人、或理念相同女性朋友，以「日常政治、小民參政」投入雲林年底村里長、鄉鎮市民代表、縣議員、甚至縣長選戰者，紫色姐妹協會將負責向社會募款，提供參選保證金，並非一定由她個人參選，希望由小民「接管雲林」。

現場詳細說明「黨外參政平台」運作方式及候選人徵召方案及選舉培力規劃，並從今天起公開專屬官方網頁，及雲林在地與全台灣各黨外參政組織合作策略。

無國界記者組織榮譽董事吾爾開希也專程到場力挺，支持長期關心性別平權、小民參政的台灣社會運動前輩王麗萍，也推崇她代表挑戰體制的台灣民間精神，甚至成為年輕人的導師，帶領年輕人走向參政新方向。

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