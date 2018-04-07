總統、賴揆赴鄭南榕追思會 大觀自救會成員突襲嗆聲

總統蔡英文7日出席「鄭南榕殉道29週年追思紀念會 」。（記者羅沛德攝）

2018-04-07 11:44

〔記者俞肇福／新北報導〕蔡英文總統今天出席鄭南榕殉道29週年追思會，蔡英文致詞到一半時，藏身於參加追思會人群中的反大觀拆遷自救會成員，突然高聲呼喊反大觀拆遷，一旁警察與特勤人員見狀隨即將3位高分貝陳情者扛走。

蔡英文神情自若的注視高分貝抗議者，蔡英文聽清楚是反大觀自救會陳抗後，隨即說「她相信政府會有很好的處理方式。」

鄭南榕基金會每年4月7日都會在新北市金寶山墓園舉辦鄭南榕殉道追思會，今年由於蔡英文總統、行政院長賴清德皆出席活動，警察與特勤人員神經緊繃，加強維安，現場還首度出動X光安檢門，確保總統與院長人身安全，不料還是發生嗆聲事件。

新北市板橋區大觀社區因遭行政院國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還地並聲請強制拆除占用戶房屋，引發居民不滿，成立自救會陳情抗爭。

蔡英文總統今天出席鄭南榕殉道追思會，反大觀拆除自救會成員突然站起來高分貝嗆聲，立即被特勤人員與警察架走、扛走。（記者俞肇福攝）

蔡英文總統出席新北市金寶山墓園的鄭南榕殉道追思會並發表演講，不料，有反大觀拆除自救會成員隱身會場中，蔡英文演講到一半，突然站起來高分貝嗆聲，被特勤人員與警察架走、扛走。（記者羅沛德攝）

總統蔡英文（中）、行政院長賴清德（右三）7日出席「鄭南榕殉道 29週年追思紀念會 」（記者羅沛德攝）

今天是鄭南榕殉道29週年，蔡英文出席在新北市金寶山墓園舉行的鄭南榕追思會，並發表演講。（記者俞肇福攝）

鄭南榕殉道追思會今天在金寶山墓園舉行，因為蔡英文總統、行政院長賴清德出席，維安層級升高，還首度出動X光安檢門。（記者俞肇福攝）