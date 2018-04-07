「喜樂島聯盟」成立 阿扁錄影致意

2018-04-07 11:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕訴求「獨立公投．正名入聯」的《喜樂島聯盟》，今天上午在高雄舉行成立大會，湧入3千名支持群眾，原本傳出將出席的前總統陳水扁並未現身，而是透過錄影方式聲援，他強調「用我的不自由，來換取台灣永久的自由」，台灣要成為一個新而獨立的國家，台灣絕對要進入聯合國。

至於另位前總統李登輝，則將於今天中午閉幕時，親臨現場發表演說。

民視董事長郭倍宏結合陳水扁與李登輝2位前總統及本土大老，發起《喜樂島聯盟》，今天上午10點在高雄國際會議中心舉行成立大會，目標是推動明年4月6日舉行獨立公投，包括前行政院長張俊雄、游錫堃、彭明敏、吳澧培、鄭南榕的女皃鄭竹梅，及黃國昌、劉一德、苗博雅、陳奕齊等在野黨主席或代表，都親自出席，高齡96歲的李登輝稍後也將到場，發表演說。

《喜樂島聯盟》獲得海外1350僑領及國內超過3000人響應，今天正式發表「獨立公投，正名入聯」宣言，使這項運動正式進入組織及行動階段。

郭倍宏於會前受訪時，呼籲民進黨政府於今年8月31日，在立法院推動公投法修正，讓台灣人民擁有公投決定自己國家的權利，接下來約有半年時間讓大家思考，台灣到底要選擇哪一條路，對人民最有利？最後才是明年4月6日的獨立公投。

主辦單位原本也邀請前總統陳水扁出席，支持者對扁李是否同台也充滿期待，但直到活動前阿扁仍未現身，而是透過錄影方式聲援。

據了解，阿扁此次並未向中監申請出席活動，他在錄影中一一分享任內8年走過的台灣國家路，包括2007年的台灣入聯公投。

阿扁語氣激動地說，非常高興《喜樂島聯盟》繼續推動獨立公投，今天這種聲音得到這麼多人響應，阿扁強調，他今天能活著出來，只要還有一口氣在，他向大家保證，「用我的不自由，來換取台灣永久的自由」，台灣要成為一個新而獨立的國家，台灣絕對要進入聯合國。

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