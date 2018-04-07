初選民調數字曝光 侯友宜贏周錫瑋21個百分點

據了解，侯友宜以55％支持度大勝第二名周錫瑋的34％，領先達21個百分點。（記者賴筱桐攝）

2018-04-07 06:50

〔記者施曉光／台北報導〕藍營新北市長選舉確定由前新北市副市長侯友宜出線，雖然國民黨中央決定不對外公布民調結果，但據了解，侯友宜以五十五％支持度大勝第二名周錫瑋的三十四％，領先達二十一個百分點，甚至在民調設定假想綠營競爭對手、前行政院長蘇貞昌的對比民調部分，侯友宜也以贏蘇貞昌二十個百分點上下的絕對優勢獨占鰲頭，讓藍營對於固守新北市執政地盤信心大增。

據了解，國民黨這次委外辦理的新北市長初選民調，是由聯合報、世新、典通三家民調公司執行，結果與過去外界民調趨勢大致相當，在藍營三位參選人互比民調部分（民調統計佔十五％），侯友宜在三家民調結果都有超過五十％的支持度，領先第二名的周錫瑋十五至二十個百分點。

此外，國民黨這次民調設定民進黨的最強對手為蘇貞昌，在對比民調部分（民調統計佔八十五％）的結果，三家民調公司結果顯示侯友宜的支持度領先蘇貞昌二十個百分點上下。

據指出，這次民調總計有效樣本數為一千零六十八份，受訪者表態率達七成以上，侯友宜無論看好度與支持度，都領先所有其他參選人。

民進黨中央正力拱蘇貞昌迎戰侯友宜，不過，藍營對蘇是否出馬持保留態度。黨內人士評估認為，由於蘇貞昌與蔡英文總統有心結，蘇貞昌不太可能幫蔡英文解決新北市的提名難題，最後由前行政院長游錫堃出線的可能性較高。

黨內人士表示，侯友宜獲得新北市議員肯定，未來在聯合競選上可望有效整合，加上新北市有執政優勢，「侯友宜已經贏在起跑點二百公尺之外」，民進黨這場選戰會打得很辛苦，但新北市藍、綠選民呈五五波，因此侯不可掉以輕心。 在十一日中常會通過提名新北市、桃園市長人選後，國民黨剩下台南市、高雄市、屏東縣、新竹縣、嘉義縣、金門縣等六個縣市尚未完成提名。

黨內人士指出，金門縣預定十六日二度進行協調，嘉義縣九日將辦理初選登記，屏東縣九日公告初選，台南市這兩天與無黨籍參選人陳子敬的協調將會明朗化，高雄市黨部主委韓國瑜九日將召開記者會宣布動向，至於新竹縣會在清明連假後啟動協調作業。