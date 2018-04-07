蘇煥智專訪》自認與柯P不同處 蘇：他只會講話讓人爽

台北市長參選人蘇煥智。（記者黃耀徵攝）

2018-04-07 09:00

〔記者陳曉宜、蕭婷方、郭安家、鍾泓良／台北報導〕年底北市長選舉，已退出民進黨籍的前台南縣長蘇煥智日前宣布脫黨參選。蘇煥智接受本報專訪時列舉自己曾協助奇美博物館在台南落腳、任內規劃推動台南科學園區等政績，強調自己與北市長柯文哲是「不同款人」，自己是解決問題的高手、是做實事的人，但柯卻操弄議題，「只會讓人聽得很爽」。

蘇煥智表示，柯文哲的文化政策與建設目前沒做好，其中文化部份就包含政治文化，目前國家最大的危機就是台灣已經解嚴、動員戡亂時期都已經解除，但是「威權」的思維還在，國家什麼都要管，但國家能力有限、民間潛力無窮，應該要讓民間的活力發揮。

蘇煥智指出，台北許多老地方發展都需要在地與民間力量，區公所過去被認為只是幫市府跑腿角色，台灣應該仿效日本，讓地方有權力發揮、由基層發展自己的特色；未來也要強化區公所、里與社區功能，加強「社區化」、「權力下放地方」。

蘇表示，托嬰、托老、托幼最需要接近基層，也最切身相關。蘇並舉例，目前公共保母、托老等工作全由政府來做，就沒有善用基層能力，應透過建立「志工銀行」制度，有錢出錢、有力出力，也能累積社區與基層能量，台灣如果不走「社區化」，稅賦無法長遠支援與補貼社會福利政策。

蘇煥智說，柯文哲3年政績平平，對解決年輕人困境沒幫助，只是很多發言讓年輕人比較「爽」，他以自己過去在台南擔任縣長時，解決奇美博物館落腳台南，劃設台南科學園區等政績強調，「我跟柯文哲最大差別，就是我是做實事的人、是少數解決問題的高手」。

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