蘇煥智專訪》批柯P兩岸政策 蘇：台灣立場不能算計

台北市長參選人蘇煥智。（記者黃耀徵攝）

2018-04-07 09:00

〔記者陳曉宜、蕭婷方、郭安家、鍾泓良／台北報導〕前台南市長蘇煥智接受本報專訪，談及兩岸問題，蘇煥智直言北市與上海每年的「雙城論壇」是個不錯的平台，但大前提不應該設定在「一中框架」下溝通，柯文哲的「兩岸一家親」言論是在滿足一中框架，明明兩岸實質分家已上百年，已與現況不符，若不在一中框架的前提下，大家繼續交往也是可以的。台灣是一個主權獨立的國家，與中國兩岸應視為「兄弟之邦是國對國的關係」，「台灣問題是價值問題、不該成為政治算計的戰術問題。」

蘇煥智也評論近期北市長柯文哲在兩岸議題上的表現，他直批柯文哲「對台灣立場堅定程度不足、有所動搖」，也未遵守過去與獨派的承諾。蘇說，「我不太願意刻意將他抹紅」，我認為他只是在思考台灣問題不夠堅定與清楚，其中是否有他為連任的政治算計我也不清楚，「但是台灣立場是不能算計的，是戰略上如何建構台灣的主體性，是價值問題、不是戰術問題」。

蘇煥智提醒，台灣以往是藍綠意識形態的對抗，太陽花學運之後年輕人是天然獨、對於台灣是一個主體有共識，「現在的統獨問題是世代問題」；但中國近來針對年輕人提出許多產業利多，吸引年輕人才赴中，統獨問題成為經濟競爭力的問題才是關鍵。

詳情請見連結：

蘇煥智專訪》自認與柯P不同處 蘇：他只會講話讓人爽

蘇煥智專訪》快問快答：怎麼看熟女鮮肉戀？

蘇煥智專訪》台北當前問題 蘇：留才、發展產業