蘇煥智專訪》台北當前問題 蘇：留才、發展產業

台北市長參選人蘇煥智。（記者黃耀徵攝）

2018-04-07 09:00

〔記者陳曉宜、蕭婷方、郭安家、鍾泓良／台北報導〕前台南縣長蘇煥智提及自己投入北市長選舉的初衷，強調台北為台灣人才庫聚集地，發展潛力最好，但目前北市沒有扮演好數位經濟領頭羊，認為政府應主動協助整合民間資源，協助人才與產業接軌，並與國際競爭接軌，台灣經濟的新格局，留住人才、發展產業是關鍵。

蘇煥智分析，目前中國雖然經濟崛起，但對民主轉型、人權與言論自由高度控制，台灣的民主與自由，反可以做為與世界接軌的平台，甚至是海外華人對台灣會有更大的期待；台灣在新創產業、藝術、電影有許多發展條件，「台北要扮演華人的創意中心，也是華人在自由民主、有期待的人士，重要的基地」。

但蘇煥智直指，台灣現在已經進入到「數位經濟」、「知識經濟」的時代，台北扮演台灣新經濟發展火車頭，但北市的功能與角色並沒有充分發揮；近期中國推出31項對台政策、挖角台灣優秀人才、吸引台灣企業西進，這是台北應解決的問題。

蘇煥智更舉過去台南經驗，由於不同產業特色差異大，當時自己就將產業分類，能互利共生的產業就組「產業聯盟」，台灣的產業規模較小，因此更應該把人力做更有效的整合，在幾個有競爭力的領域要有策略聯盟。

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