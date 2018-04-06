跌破眼鏡！下屆雲林縣議員 虎尾區可能少1席

2018-04-06 21:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年底五合一大選，根據3月底人口總數預估，雲林縣議員席次總數43席不變，但各區人口消長，跌破大家眼鏡，斗六區可能再增1席，虎尾區減1席，但最後結果尚待5月底才能定案。

今年是選舉年，除了縣市長選舉備受關注，多席次競選的縣議員，同樣是兵家必爭之地。

雲林縣去年底總人口數69萬373人、縣議員總席次43席不變，地方一度盛傳，北港地區可能少1席，虎尾地區增1席，未料，今年3月底人口數統計顯示，北港區不變維持6席，反倒是原本預估增加的虎尾，可能從現有9席減8席，斗六區則由現有9席增到10席。

根據統計，截至3月底，雲林縣總人口數68萬9098人，其中，斗六區15萬5703人、斗南區9萬5608人、虎尾區13萬8613人、西螺區9萬7954人、台西區10萬7951人、北港區9萬3269人。

依地方議員席次公式計算，若以3月底人口消長比例，得出下屆雲林縣議員各區席次分別為斗六區10席、虎尾區8席、台西區7席，其餘斗南、西螺及北港都是6席，總數43席不變，不過，雲林縣選委會強調，最後各區席次要到5月底才能確定，但有政壇人士直指，人數差距明顯，要翻盤不容易！

虎尾因為高鐵車站啟用加上有國立大學，原本預估會增加1席議員，未料不增反減，面對地方表態參選者眾，引發議論紛紛。

分析虎尾區除了虎尾鎮人口呈小幅成長，但其他如土庫、褒忠、元長等鄉鎮人口數都銳減，出生人口遠不如死亡人數，遷入者也低於遷出者，值得有意參政者思考如何帶動地方發展，而不是淪為口水之爭。