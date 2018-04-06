打破不連任傳統？民進黨南投縣黨部 主委改選3強鼎立

2018-04-06 19:56

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部備戰年底五合一選舉，連清明連假也不休息，今天（6日）特別在名間鄉召開黨員座談會，尋求連任的主委陳昭煜除了為自己拉票，也呼籲黨員以平常心看待主委改選，不要影響五合一選舉的戰力，進而同心協力翻轉國民黨在南投一黨獨大的態勢。

民進黨南投縣黨部公告16日至20日受理主委參選登記作業後，選情也更加白熱化，有意挑戰主委寶座的縣議員陳翰立，甚至向陳昭煜喊話，希望他不要破壞「黨部主委不連任」的優良傳統，如此便可避免內耗、傷和氣。

陳昭煜則解釋說，本屆主委任期將在6月30日屆滿，迄11月24日五合一選舉日，不到120天，且自從草屯鎮長洪國浩獲徵召代表民進黨參選縣長後，他就竭盡心力輔選，更何況，陣前換將是兵家大忌，也特別透過座談會讓黨員了解他的想法及理念，尤其，中央現已重新執政，但南投縣長、立委都還是藍軍，更值得黨員們齊心努力打拚。

民進黨主委改選2年1次，由黨員直選，目前縣內黨員有2600多人，從已故縣長林宗男擔任第1屆縣黨部主委，迄第15屆主委許阿甘為止，30年來無人連任，如今隨著第16屆主委陳昭煜將打破不連任的慣例，陳翰立及黨部執委蘇昱誠2人也都表態參選，幾乎可確定下屆主委改選，勢必是不再同額的競爭局面，激烈可期。