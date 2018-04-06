北市府協調拆立院拒馬 在野黨團齊聲支持

立法院在野黨團都認為，立院周遭的拒馬造成民眾不便，開民主倒車，都贊成拆除。（資料照）

2018-04-06 16:56

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲與立法院協調院區拒馬拆除事宜。國民黨團認為，拒馬造成陳情洽公民眾不便、有礙國家形象，應盡速全數拆除；時代力量黨團認為，拒馬重創立法院形象，執政黨推動法案應多與各黨團溝通，並盼速修「集會遊行法」；親民黨團給予高度支持，強調拒馬已導致人車爭道，並影響周遭居民及店家權益。

由於近期立法院周遭時常有集會遊行及抗爭，甚至時有陳抗團體出現脫序行為，為確保院區維安，警方在立法院週遭設立拒馬、欄杆，但也引發批評。柯文哲今天（6日）上午透露，目前正與立法院協調，該如何處置立院周遭的拒馬。

國民黨團首席副書記長曾銘宗說，國民黨執政時也沒這麼多拒馬，很不恰當！拒馬造成洽公陳情民眾不便，有外賓來訪時更有礙國際形象，政府應檢討為何有這麼多陳抗，應去紓解，而非用拒馬拒人民於外，他支持盡速拆除拒馬，目前只拆一半，應全數拆除。

時代力量黨團總召徐永明說，拒馬讓立法院被戲稱為「鎮江看守所」，重創形象，應做一定程度拆除，希望執政黨推動法案時，能與社會、各黨團多溝通，也盼速修「集會遊行法」，不要讓集遊惡法授予過大行政裁量權，傷害人民權益。

對此，親民黨團幹事長陳怡潔也高度支持。她說，立法院是民主殿堂，圍滿拒馬阻絕陳抗民眾，是開民主倒車，執政者應思考如何不失民心，而非只想阻隔陳抗，且拒馬造成行人須與汽機車爭道，更影響週遭居民及店家權益。