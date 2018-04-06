柯文哲將訪警署討論拒馬拆不拆 警政署：歡迎

2018-04-06 16:32

〔記者邱俊福／台北報導〕針對媒體報導台北市長柯文哲將拜訪警政署討論立院、政院周邊拒馬擺放問題，警政署表示，目前尚未收到市長室相關拜會的邀約通知，但歡迎交換意見。

警政署表示，依據集會遊行法規定，集會遊行目前均由地區分局與警察局為其主管機關，警政署將秉持中央地方一體的精神，全力協助台北市警局。

至於拒馬架設的必要性，台北市警局應會需要根據情資，綜合考量陳抗群眾數目、抗爭強度以及周邊交通影響等因素，多方考量，作出專業的判斷，當然，如果每個民眾的意見表達，都能守法而理性，其實根本沒有架設的必要。