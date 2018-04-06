賴揆走訪頭份茶園 允諾振興浪漫台三線茶產業

2018-04-06 16:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院長賴清德今天（6日）視察浪漫台三線，最終站來到苗栗縣頭份後花園內的日新茶園。行政院客家委員會主委李永得說，要以茶園景色帶動浪漫台三線的觀光及產業發展，而其中，茶園復耕及青年回流是產業復興的關鍵。賴清德也承諾，會與農委會研議復耕及勞力問題，傾力協助苗栗茶產業的發展。

賴清德下午造訪頭份日新茶園，了解茶葉製作過程之外，也到茶園內與90歲採茶阿婆一同體驗採茶趣。苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎等人也陪同賴清德，在涼亭內與茶農們品茶，深入了解茶產業發展的前景及目前遭遇的瓶頸。

客委會主委李永得說，浪漫台三線著重歷史、產業、人文三大道，其中，串聯桃竹苗地區的重要產業就是茶葉，而頭份市作為東方美人茶的故鄉，耕種面積及採收質量更是推廣茶產業的重要關鍵。徐定禎也認為，桃園、新竹都已提出茶園復耕補助方案，呼籲縣府也能加強重視。

世代種茶、獲獎無數的茶農許時穩則說，目前茶園普遍面臨勞動力老化問題，再加上茶園復耕需要近5年的時間才能收成，較難吸引年輕人回流，因此，除了挹注經費鼓勵復耕，也希望政府能提供乘坐式農耕機械補助，以提升茶園產能。

對於茶園農地復耕及勞動力老化不足的兩大問題，賴清德也承諾，會再與農委會研議，除了增加茶園復耕面積，研擬提高補助，也輔導茶農購買所需的耕作機械，目標先帶動茶葉產銷動能，後續再進一步推廣茶葉文化，讓茶葉能成為浪漫台三線最具代表性的景觀及產業。