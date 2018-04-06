蔡賴明追思鄭南榕 鄭清華：年輕人討論公共議題轉冷漠

2018-04-06 15:44

〔記者李欣芳／台北報導〕為紀念「自由時代周刊」創辦人鄭南榕在29年前的4月7日自焚殉道，總統蔡英文與行政院長賴清德明天將前往位於金寶山鄭南榕的墓園出席「鄭南榕殉道29週年追思紀念會」。

鄭南榕基金會董事、鄭南榕胞弟鄭清華指出，台灣言論自由有3個層次的威脅，包括中國以政治及商業力量影響台灣表意的自由；現行法律與條文一定程度限制了言論自由；年輕人對討論公共議題的冷漠，自我制約、畫紅線，他個人則認為，當前年輕人對討論公共議題轉而冷漠，甚至不再附和言論自由的價值，是台灣言論自由的最大威脅。

鄭清華表示，中國等大國崛起，透過其政治與商業力量影響台灣人民的表意自由，包括台片「強尼．凱克」男主角柯宇綸因遭中國網民舉報為台獨藝人在中國遭封殺，以及台灣非政府組織工作者李明哲遭中國判刑，由於過去台灣太依賴中國的市場，為避免中國一再影響台灣人的表意自由，解決之道是分散市場風險。

鄭清華說，現行法律也一定程度限制了人民的言論自由，例如目前的「集會遊行法」是一部好的法律嗎？顯然不是。過去時任中國海協會會長陳雲林來台時，台灣人民不能自由地舉國旗表達意見，還有資訊分配的不平等與數位機會的不平等，這都是問題。

鄭清華表示，今年在網路上有關公共意見的討論，比去年或前年都有減少的趨勢，有些年輕人不敢參與討論，例如贊成台灣司改怕被貼上標籤說是主張台獨，反反年改也擔心被貼上台獨標籤，4年前太陽花學運時，台灣年輕人的公民意識高漲，如今，年輕人討論公共政策議題的意願減退，這種年輕人自我制約、畫紅線的現象，才是令他真正擔心。