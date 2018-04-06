台北市長誰來選？ 姚文智嗆：要我退唯有初選

2018-04-06 15:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長擬參選人、民進黨立委姚文智今（6）日召開記者會，針對台北市內湖交通問題提出政策看法，此外，他也表示，國民黨已快要完成初選程序，但是過去重視初選、提名程序的民進黨，現在都連時程都還沒有，姚文智也嗆，要他退選的話，唯有舉辦初選才行，若他落敗的話，會支持勝選者；不過如果初選他獲勝，總統蔡英文就應提名他參選北市。

姚文智強調，台北市長選戰三足鼎立的態勢很清楚，是整個價值的分歧，還有政黨的競合，民進黨未來的對手是台北市長柯文哲、國民黨候選人。

姚文智在記者會中承諾，當選台北市長後，會在2019年傾洪荒之力，於2020年全盤解決內湖的交通問題。

他也提出多項改善措施，包括短期立即可做的是加開多線直達接駁公車，讓捷運淡水信義線劍潭站、中和新蘆線行天宮站、松山新店線松山站加入疏運，闢駛「中間不停站」的直達快速接駁公車，讓捷運族不必擠在文湖線。其中，塔悠路、撫遠街一帶架設跨河備力橋，讓疏運的直達公車，避開堤頂大道的壅塞。

姚文智說，所謂的「快慢分流」則是匝道管理，短期尖峰路肩導流，中期調整環東快的匝道位置，讓往高速公路方向的快車與左轉進入內湖的慢車不必交織回堵；「水陸並行」則是善加使用基隆河藍色公路，透過水上運輸，創造多元風貌的水上交通。

姚指出，柯文哲市長不重視台北水岸發展，基隆河浚深工程停擺，未來都須加以改善，應充分利用基隆河藍色公路，提供水上運輸，像是Water Bus、Water Taxi的水路接駁，讓民眾多一種選擇。

姚文智說，長期而言，遷移松山機場後，南北向交通有更多方式運用，其他包括未來大數據的管理與共乘機制等，透過都市計畫，讓內湖形成青年新創的聚落，轉化為步行或騎單車就可抵達的時間，這是長期的政策方向。