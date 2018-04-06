民調顯示侯友宜大勝蘇貞昌 藍營新北一役信心滿滿

2018-04-06 12:32

〔記者施曉光／台北報導〕藍營新北市長一役確定由前新北市副市長侯友宜出線，雖然國民黨中央決定不對外公布民調結果，但據了解，侯友宜以過半數支持度大幅領先第二名的競爭對手周錫瑋近20個百分點，甚至在民調設定假想綠營競爭對手、前行政院長蘇貞昌的對比民調部分，也以贏蘇貞昌20個百分點上下的絕對優勢獨佔鰲頭，讓藍營對於固守新北市執政地盤信心大增。

據了解，國民黨這次委外辦理的新北市長初選民調是由聯合報、世新、典通等3家民調公司執行，結果顯示與過去外界民調趨勢大致相當，在藍營3位參選人互比民調部分（民調統計佔15％），侯友宜3家民調結果都有超過50％的支持度，並領先第二名的周錫瑋15至20個百分點。

此外，國民黨這次民調設定民進黨的最強對手為蘇貞昌，在對比民調部分（民調統計佔85％）的結果，3家民調公司結果顯示侯友宜的支持度領先蘇貞昌20％上下不等。

據指出，這次民調總計有效樣本數為1068份，受訪者表態率達7成以上，侯友宜無論看好度與支持度都領先所有其他參選人。

不過，對於未來綠營是否會推出蘇貞昌贏戰侯友宜，藍營持保留態度。黨內人士評估，由於蘇貞昌與擔任民進黨主席蔡英文有心結，蘇貞昌不太可能幫蔡英文解決新北市的提名難題，認為前行政院長游錫堃出線的可能性較高。

黨內人士表示，侯友宜獲得新北市議員肯定，未來在聯合競選上可望有效整合，加上新北市有執政優勢，因此民進黨這場選戰會打得更辛苦。

國民黨下週三中常會除將正式通過提名侯友宜，另外日前已有初選結果的桃園市，也將一併提報中常會通過，由現任立委陳學聖披掛上陣。