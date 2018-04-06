初選失利 周錫瑋發聲明承諾不脫黨「靜心接受一切 祝福新北」

2018-04-06 11:36
初選失利，周錫瑋承諾不脫黨「靜心接受一切 祝福新北」。（記者叢昌瑾攝）
〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕前台北縣長周錫瑋參加2018新北市長國民黨初選失利，他今天發表敗選聲明，感謝所有支持他的朋友，他會信守不脫黨的承諾，也呼籲國民黨一定要團結。
周錫瑋聲明如下 國民黨初選已經結束，謝謝所有支持我，幫助我的朋友們。 讓我們放下過往的一切，此時此刻，國民黨一定要團結。 新北市是全國最具指標性的龍頭選區，要打贏民進黨是非常大的挑戰，國民黨如果沒有團結、沒有政策與戰略，年底的大選，將會是艱鉅的難關。 所有初選過程發生的事，就讓我們放下。所有的負面，更砥礪我們逆爭上游；所有的正面，都當成是要我們確定目標。 我們千萬要記得，選民最大，人民的需求要永遠擺在心上。 我們千萬要記取，上次新北市長選舉及總統大選的教訓。 我們要學會 謙卑的對待人民 謙虛的傾聽民意 謙恭的對待自己的同志 國民黨唯有在謙卑、謙虛、謙恭中，才能得到人民的支持，贏得大選。 國民黨必須要摒除所有的私心、私利，及所有一切自私的立場。 唯有天下為公，才能讓支持我們的、反對我們的、質疑我們的人，相信我們，真正讓人民支持國民黨。 我始終要求自己要堅持誠信。 我也信守承諾不會脫黨參選。 我，周錫瑋，自始至終， 要求自己，做一個具有三度的人，高度、風度及氣度。 中華民國的政治人物，不管在任何時候，都必須具備這三度。 未來，我會用我的政策跟時間，來協助國民黨所有需要助力的候選人，幫助他們贏得勝利，再一次很誠心地感謝大家。
國民黨初選已經結束，謝謝所有支持我，幫助我的朋友們。
讓我們放下過往的一切，此時此刻，國民黨一定要團結。
新北市是全國最具指標性的龍頭選區，要打贏民進黨是非常大的挑戰，國民黨如果沒有團結、沒有政策與戰略，年底的大選，將會是艱鉅的難關。
所有初選過程發生的事，就讓我們放下。所有的負面，更砥礪我們逆爭上游；所有的正面，都當成是要我們確定目標。
我們千萬要記得，選民最大，人民的需求要永遠擺在心上。
我們千萬要記取，上次新北市長選舉及總統大選的教訓。
我們要學會
謙卑的對待人民
謙虛的傾聽民意
謙恭的對待自己的同志
國民黨唯有在謙卑、謙虛、謙恭中，才能得到人民的支持，贏得大選。
國民黨必須要摒除所有的私心、私利，及所有一切自私的立場。
唯有天下為公，才能讓支持我們的、反對我們的、質疑我們的人，相信我們，真正讓人民支持國民黨。
我始終要求自己要堅持誠信。
我也信守承諾不會脫黨參選。
我，周錫瑋，自始至終，
要求自己，做一個具有三度的人，高度、風度及氣度。
中華民國的政治人物，不管在任何時候，都必須具備這三度。
未來，我會用我的政策跟時間，來協助國民黨所有需要助力的候選人，幫助他們贏得勝利，再一次很誠心地感謝大家。