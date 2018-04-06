初選失利 周錫瑋發聲明承諾不脫黨「靜心接受一切 祝福新北」

初選失利，周錫瑋承諾不脫黨「靜心接受一切 祝福新北」。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-06 11:36

〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕前台北縣長周錫瑋參加2018新北市長國民黨初選失利，他今天發表敗選聲明，感謝所有支持他的朋友，他會信守不脫黨的承諾，也呼籲國民黨一定要團結。