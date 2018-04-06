避柯、綠對決為上策？ 柯：能避免衝突就避

臺北市第一個慈悲關懷社區「臺北市士林區舊街慈悲關懷社區」，6日在台北市長柯文哲的見證下正式揭牌成立。（記者羅沛德攝）

2018-04-06 11:13

〔記者黃建豪／台北報導〕今年底台北市長選戰，民進黨是否禮讓現任市長柯文哲仍喬不定，也使得柯文哲與民進黨籍北市議員間氣氛尷尬。但外傳有民進黨高層認為，民進黨應避免焦點成為「民進黨戰柯文哲」，否則將國民黨漁翁得利。柯文哲上午回應此事也說，不管做什麼事情，能避免衝突就避免衝突。

今有媒體引述不具名「民進黨高層」說法，稱民進黨年底選戰的最大對手，仍是國民黨，而非柯文哲，因此若演變成民進黨對戰柯文哲的狀況，三方混戰後，反而會是國民黨得利。柯文哲也強調，能避免衝突就避免衝突。

媒體則追問，民進黨同時正在擔心，如果在台北市禮讓柯文哲，恐引發全國性的外溢效益，導致因基層反對，不將選票投給民進黨，柯文哲本身有何看法？柯僅回說，還好啦。至於「還好」是什麼意思？柯說，就是覺得還好，每天看CALL IN節目的內容和實際的社會還是有差距。

若最後導致民進黨不幫忙輔選也還好嗎？柯文哲也強調，做什麼事情，最後終究是自己的努力最重要，「沒那麼嚴重啦。」、「年底的事年底再煩惱好不好？」

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